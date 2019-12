Décidément, c’est la valse des entraîneurs ce samedi soir ! Il y a quelques minutes, l’AS Monaco a officialisé le départ de Leonardo Jardim, remplacé par Robert Moreno. En Italie, le Genoa s’est séparé de Thiago Motta et a nomme Davide Nicola comme nouvel entraîneur. Et on le dit souvent, jamais deux sans trois... En Angleterre, West Ham a publié un communiqué pour annoncer le licenciement de Manuel Pellegrini, quelques minutes après la défaite des Hammers contre Leicester (1-2, 20e journée de Premier League).

« West Ham United peut confirmer que Manuel Pellegrini a quitté le club avec effet immédiat. Les co-présidents David Sullivan et David Gold, de même que le conseil d’administration et tous les membres de West Ham United, aimeraient remercier officiellement Manuel pour ses services au cours des dix-huit derniers mois », explique notamment le club anglais sur son site internet. Le remplaçant du Chilien n’a pas été dévoilé pour le moment mais il aura fort à faire car les Hammers pointent actuellement à la dix-septième place en Premier League, avec seulement un point d’avance (mais un match en moins) sur le premier relégable, Aston Villa.