Mai 2018. Après dix-sept ans passés au plus haut niveau, Thiago Motta annonce sa retraite à la fin de la saison, alors qu’il porte le maillot du Paris Saint-Germain. Dès lors, l’ancien milieu de terrain italien se tourne vers une carrière d’entraîneur et fait ses classes dans le club de la capitale en prenant en main les U19 parisiens. Mais l’été dernier, avec le retour de Leonardo à la direction notamment, le technicien de 36 ans à l’époque dit stop et quitte la capitale française. Thiago Motta attendait alors un nouveau challenge, avec surtout un poste d’entraîneur en chef.

Et le 22 octobre, l’ex-international italien est nommé entraîneur principal du Genoa, qui vient de se séparer d’Aurelio Andreazzoli après les mauvais résultats du club. Ses débuts étaient donc attendus et son équipe a dans un premier temps battu Brescia sur le score de 3-1. Mais derrière, ça n’a pas duré. Sur les neuf derniers matches, Thiago Motta et ses hommes n’en ont remporté qu’un seul, le 3 décembre face à Ascoli en Coupe d’Italie (3-2). Sinon, en Serie A, les Rossoblu ont enregistré trois nuls et cinq défaites, dont une dernière contre l’Inter (0-4) le samedi 21 décembre.

Alors forcément, suite aux mauvaises performances, les dirigeants du Genoa ont décidé d’agir. Dans un communiqué publié il y a quelques instants, la formation italienne a annoncé le limogeage de Thiago Motta : « le Genoa Cricket and Football Club annonce qu’il a officialisé le changement d’entraîneur de l’équipe première. La tâche a été confiée à l’entraîneur Davide Nicola, ancien joueur des Rossoblu dans les années 90 (166 matches de championnat). (...) Le club remercie l’entraîneur Thiago Motta pour son dévouement durant son expérience. » La première aventure en tant qu’entraîneur principal de Motta n’aura donc pas été une franche réussite, avec seulement 20% de victoires en dix rencontres. Reste désormais à savoir où l’Italien va rebondir pour sa deuxième expérience ?