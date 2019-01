À 29 ans, Marko Arnautovic a décidé de ne pas rejoindre la Chine. L’attaquant autrichien était pourtant courtisé par le Shanghai SIPG, qui était prêt à mettre 39 M€ sur la table pour convaincre les Hammers de lâcher le joueur.

Ce vendredi, Arnautovic a assuré qu’il allait rester au club malgré cette belle offre et on comprend mieux pourquoi. West Ham vient d’annoncer ce soir la prolongation de l’international. Il a sans doute touché une augmentation au passage.

West Ham United can confirm that Marko Arnautovic has signed a contract extension. https://t.co/zCsB7jOcF1

— West Ham United (@WestHamUtd) January 26, 2019