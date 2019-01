Martin Braithwaite (27 ans) quitte Middlesbrough. L’attaquant international danois qui avait amorcé des contacts avec Leganés en début de semaine, est prêté jusqu’en juin prochain au club espagnol.

La formation de Championship a confirmé la nouvelle ce jeudi matin. Mardi soir, l’entraîneur de Boro, Tony Pulis avait déjà précisé que l’ancien Toulousain se rapprochait d’un départ en Espagne et qu’il souhaitait rallier Leganés depuis l’été dernier.

.@MartinBraith has joined @CDLeganes on loan until the end of the season

https://t.co/DjpQErTDTi pic.twitter.com/R6hUp0daob

— Middlesbrough FC (@Boro) 3 janvier 2019