Après deux saisons en Turquie où il aura connu des hauts et des bas, Mathieu Valbuena (34 ans) quitte Fenerbahçe. Il sort d’une saison pourtant correcte avec 3 buts et 7 passes décisives en 22 matches de championnat mais son salaire était important et son club a vécu un exercice compliqué, avec pour le moment une 9e place après avoir été un moment relégable.

Il a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le milieu offensif était en fin de contrat avec son club. Si aucun élément n’a encore été communiqué, le Français devrait s’envoler en direction de la Grèce. Il serait même attendu dès lundi par le club d’Olympiakos avec qui il est en négociations avancées.