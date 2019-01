Le dégraissage de l’AS Monaco se poursuit. Après l’annonce du prêt de Youssef Aït Bennasser à l’AS Saint-Etienne, le club princier a entériné celui du Guinéen Pelé (27 ans).

Arrivé l’été dernier sur le Rocher, ce dernier n’a joué que huit matches de Ligue 1 (4 titularisations). Il va tenter de se relancer en Championship du côté de Nottingham Forest.

Forest sign Pele !

#NFFC are delighted to announce the signing of Pele from French side @AS_Monaco_EN.https://t.co/GZSxyyRQBv

— Nottingham Forest FC (@NFFC) 31 janvier 2019