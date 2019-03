Si Monchi a été aussi bien coté, c’est en partie pour tout le travail qu’il a fourni du côté du FC Séville. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis de s’exporter et de rejoindre l’AS Roma voici un an et demi.

Mais son parcours italien n’a pas fait long feu et il a été démis de ses fonctions il y a un peu plus d’une semaine. Mais l’Espagnol n’aura pas mis beaucoup de temps à revenir puisqu’il vient de s’engager avec son ancien club et revient donc en Andalousie ! Son arrivée sera effective le 1er avril et il retrouvera le poste qu’il a quitté.