L’OGC Nice a un problème de latéral gauche depuis le début de saison puisque ni N’Soki ni Coly n’ont convaincu à ce poste. La possibilité de se renforcer sur le mercato hivernal était donc envisagée et il faut croire que Nice s’était activé il y a déjà plusieurs jours pour résoudre ce problème. En effet, le club azuréen a annoncé l’arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat de Riza Durmisi, international danois de 25 ans, qui évoluait avec la Lazio Rome (0 match cette saison).

Voici le communiqué officiel publié sur le site des Aiglons. « Le défenseur international danois Riza Durmisi (25 ans) va être prêté à l’OGC Nice à partir de janvier.Pour préparer la deuxième moitié de saison, un nouveau visage va faire son apparition au centre d’entrainement du Gym ces prochains jours. Arrivé en provenance de Rome, le latéral gauche Riza Durmisi (25 ans) a passé avec succès jeudi la visite médicale préalable à tout engagement. En accord avec le club laziale, il est désormais à la disposition de Patrick Vieira, en vue de son enrôlement sous les couleurs rouge et noire à partir de janvier. Un accord définitif a en effet été trouvé entre le Gym, la Lazio de Rome et le joueur pour un prêt avec option d’achat. Cet accord prendra effet après l’ouverture du marché des transferts, le 1er janvier 2020. Date à partir de laquelle il pourra faire ses premiers pas en compétition, à Nice. » Avant la Lazio, Durmisi avait évolué pour le Betis Séville et pour Brondby.