Après les départs de Jean-Pierre Rivère (président) et Julien Fournier (directeur général), l’OGC Nice a officialisé la nomination de Gauthier Ganaye comme Président du Directoire, tandis que Claude Li a été nommé Directeur Général. Le nouveau président des Aiglons s’est d’ailleurs exprimé sur le twitter du club azuréen.

« Je tiens à remercier le conseil de surveillance pour la confiance qui m’est accordée et suis impatient de prendre officiellement mes fonctions de Président d’une institution aussi prestigieuse que l’OGC Nice. Un club de football n’est pas une entreprise comme une autre, l’OGC Nice représente un territoire et ses habitants. Je veux m’imprégner de son histoire et de son identité afin de rassembler toutes ses composantes autour d’un projet commun. J’ai hâte de rencontrer ceux qui font l’OGC Nice : joueurs, staff, employés, supporters et partenaires », a ainsi écrit Gauthier Ganaye.