Les fêtes de fin d’années n’auront pas offert que de beaux cadeaux à l’OGC Nice. Actuel dixième de Ligue 1, les Aiglons ont effectué leur retour à l’entraînement dans la journée d’hier. L’occasion pour leur entraîneur, Patrick Vieira, de faire un point sur le début de cette année 2020, notamment en termes d’effectif plutôt sujet aux blessures depuis le début de saison.

Alors qu’il lui manque déjà Adam Ounas (entorse à la cheville) et Ignatius Ganago (lésion au mollet), le défenseur central Malang Sarr (20 ans) manquera également la reprise et sera indisponible pendant trois semaines à cause d’une entorse. Pour rappel, il était déjà sorti sur blessure pendant la rencontre entre Nice et Toulouse (3-0, 19e journée).