Nommé suite à la mise à pied de Sabri Lamouchi il y a quelques jours, Julien Stéphan a vu le Stade Rennais le confirmer ce mercredi au poste d’entraîneur de l’équipe première, et ce, jusqu’au 30 juin 2020. Le jeune coach a su redresser la situation sportive des Rouge-et-Noir avec deux succès consécutifs contre l’Olympique Lyonnais et Dijon. Son président Olivier Létang a expliqué ce choix.

« Je suis très heureux de confirmer la nomimation de Julien Stephan au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle du Stade Rennais F.C. Julien était une évidence pour moi. Au-delà de l’obtention de son diplôme Entraîneur professionnel en mai 2018, nous avons régulièrement échangé et je l’ai observé travailler depuis mon arrivée au club. Aujourd’hui, Julien est prêt et a le profil idéal pour ce poste et contribuer à la poursuite de notre projet. Né à Rennes, Julien connaît parfaitement le club et notamment l’importance de la formation pour le Stade Rennais F.C. Son cœur est Rouge-et-Noir. Après deux premières échéances bien maîtrisées, nous avons une fin d’année 2018 excitante avec dès demain la difficile et décisive réception d’Astana au Roazhon Park en Europa League. Allez Rennes », a confié l’homme fort de l’écurie bretonne au site officiel.