Le Stade Rennais a annoncé l’arrivée de Jonas Martin, le milieu de 29 ans qui arrive en provenance de Strasbourg. Il s’agit d’un transfert définitif, dont le montant n’a pas été dévoilé. La presse évoquait un montant de 4 millions d’euros.

« Nous sommes très heureux d’officialiser la venue de Jonas au stade rennais. Jonas est un homme et un joueur de grande qualité, leader qui va nous apporter un profil différent et complémentaire dans notre effectif. Notre milieu de terrain est désormais au complet pour nous permettre d’atteindre nos objectifs et d’être compétitif au cours de cette saison », a lancé le président Olivier Létang dans le communiqué du club. Le milieu de terrain portera le numéro 28.

