Courtisé par de nombreux clubs en Europe (Newcastle, Newcastle, Atlético), Salomón Rondón (29 ans) va connaitre un nouveau tournant dans sa carrière. Comme cela était attendu depuis quelques jours, l’attaquant quitte West Bromwich Albion pour le Dalian Yifang (D1 chinoise).

En effet, le club de Premier League vient d’annoncer le départ de son joueur dans un communiqué. En 120 apparitions avec les Baggies, l’international vénézuélien (74 sélections) a inscrit 28 buts. En Chine, il retrouvera Rafael Benítez, le nouvel entraîneur, qu’il l’avait déjà eu sous ses ordres lors de son passage à Newcastle la saison dernière. Le club précise que le montant du transfert n’a pas été dévoilé.

Salomon Rondon has joined Chinese Super League side Dalian Yifang.

All the best for the future, @salorondon23.#WBA https://t.co/svzy4nYTMH

— West Bromwich Albion (@WBA) 19 juillet 2019