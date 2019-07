Une nouvelle piste qui s’éloigne. Un temps suivi par l’Olympique de Marseille, Salomon Rondon ne devrait pas prendre la direction du sud de la France cet été. Egalement dans les petits papiers de Newcastle et de l’Atlético, l’attaquant de West Bromwich Albion devrait finalement poursuivre sa carrière en Chine.

Alors que la presse anglaise évoquait un fort intérêt du Dalian Yifang en début de semaine, les négociations se seraient accélérées dernièrement. D’après les dernières informations de Sky Sports, l’international vénézuélien aurait en effet passé sa visite médicale avec succès ce jeudi. Le joueur de 29 ans devrait donc bel et bien signer en faveur du club chinois, où il retrouvera son ancien entraîneur Rafael Benitez.

BREAKING : Salomon Rondon has completed a medical with Dalian Yifang in China, according to Sky sources.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2019