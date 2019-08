Enfin appelé par Didier Deschamps, Aymeric Laporte ne goûtera finalement pas aux joies de la sélection. Le défenseur central s’est blessé au genou lors de la victoire de Manchester City contre Brighton (victoire 4-0 des Citizens). Sorti sur civière, il doit déclarer forfait. C’est un communiqué de l’équipe de France qui l’annonce ce soir. Il est remplacé par Samuel Umtiti.

« Blessé au genou droit cet après-midi avec Manchester City contre Brighton, Aymeric Laporte est remplacé par Samuel Umtiti pour les matches contre l’Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre au Stade de France. Bon courage et bon rétablissement à Aymeric Laporte. » Reste à connaître la durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de l’Athletic.

