Les Glasgow Rangers viennent d’annoncer la prolongation de Steven Gerrard au poste de manager. Intronisé en mai 2018, l’Anglais rempile pour deux ans de plus.

L’ancienne gloire de Liverpool est désormais liée au club écossais jusqu’en juin 2024. Les Rangers sont actuellement 2es de Scottish Premier League, à deux points du Celtic, et qualifiés pour les 16es de finale de Ligue Europa.

Gerrard 2024 #RangersFC is today delighted to announce manager Steven Gerrard has agreed a two-year extension which will keep him at Ibrox until the summer of 2024.

