Ce mercredi, Sylvain Ripoll était attendu au siège de la Fédération Français de Football afin d’annoncer la liste des vingt-trois joueurs retenus pour participer à l’Euro Espoirs 2019. Une compétition qui se déroulera en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin. L’ancien entraîneur de Lorient a réussi à qualifier les Bleuets pour ce tournoi et a atteint son objectif. La FFF a donc décider de poursuivre l’aventure avec lui.

« La Fédération Française de Football, présidée par Noël Le Graët, est heureuse d’annoncer la prolongation du contrat de Sylvain Ripoll à la tête de l’Équipe de France Espoirs. L’actuel sélectionneur des Bleuets a signé un contrat de deux ans et dirigera la sélection jusqu’à l’Euro 2021, organisé en Slovénie et en Hongrie ». Noël Le Graët a ensuite confié : « Je me félicite de poursuivre notre collaboration avec Sylvain Ripoll à la tête de l’Équipe de France Espoirs. Depuis juin 2017, Sylvain a accompli un excellent travail à la tête des Bleuets en se qualifiant pour l’Euro en Italie et à Saint-Marin, après treize ans d’absence dans cette compétition. Sylvain est un technicien de grande qualité avec des valeurs humaines importantes ».