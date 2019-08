C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Tomas Koubek (26 ans) quitte le Stade Rennais pour rejoindre le FC Augsbourg. Le club allemand vient d’annoncer la signature du gardien international tchèque (8 sélections) jusqu’en juin 2024.

« Je suis vraiment impatient de découvrir le FCA et de relever le nouveau défi de la Bundesliga ! Je suis très reconnaissant envers le club et les personnes responsables de me donner l’occasion de faire mes preuves dans ce grand championnat et je tiens à rendre cette confiance avec de bonnes performances », a-t-il confié au site officiel du club. L’international sénégalais Edouard Mendy (27 ans, Reims) devrait lui succéder dans les buts bretons.

Ja, wen haben wir denn da ? Servus und herzlich willkommen bei ROT-GRÜN-WEISS, Tomáš #Koubek !

