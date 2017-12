Neuvième de Championship (la deuxième division anglaise), Middlesbrough a limogé son entraîneur Garry Monk le 23 décembre. Et il a décidé de nommer Tony Pulis pour le remplacer.

Agé de 59 ans, Tony Pulis avait été précédemment limogé de West Bromwich Albion. Il avait précédemment entraîné des clubs comme Crystal Palace et surtout Stoke City.

Middlesbrough Football Club are delighted to confirm the appointment of Tony Pulis as manager

https://t.co/vFepPbvrKv #UTB pic.twitter.com/ZXyIbNBWFb

— Middlesbrough FC (@Boro) 26 décembre 2017