Lancé l’année dernière, le Trophée Kopa va vivre sa deuxième édition. Kylian Mbappé est l’actuel tenant du titre et l’avait emporté sans grande surprise. Les 10 prétendants viennent d’être dévoilés et la concurrence sera importante cette année. On retrouve Matthijs de Ligt. Le défenseur néerlandais a été impressionnant en Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam en emmenant son équipe jusqu’en demi-finale.

Cela a d’ailleurs convaincu la Juventus à mettre 85 millions d’euros sur la table pour arracher ses services. Il ne faut pas oublier Jadon Sancho qui a fait sensation en Bundesliga avec le Borussia Dortmund ou encore Joao Felix qui a brillé avec Benfica avant d’amener sa vivacité au sein de l’attaque de l’Atlético de Madrid. Un Français figure également dans cette sélection. Il s’agit du joueur d’Arsenal Mattéo Guendouzi. Ce sont les précédents vainqueurs du Ballon d’Or qui choisiront le vainqueur. Verdict, le 2 décembre lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Les 10 nommés :

Joao Felix (SL Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Angleterre)

Moise Kean (Juventus et Everton/Italie)

Samuel Chukwueze (Villarreal/Nigeria)

Lee Kang-in (Valence/Corée du Sud)

Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brésil)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Allemagne)

Mattéo Guendouzi (Arsenal/France)

Andriy Lunin (Real Madrid, prêté à Leganés puis Valladolid, Ukraine)