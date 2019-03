Capitaine emblématique de Leicester avec lequel il a été champion d’Angleterre en 2016, le défenseur central jamaïcain Wes Morgan (35 ans) reste encore performant cette saison. Il a pris part à 22 matches de Premier League et a inscrit 2 buts. Plutôt séduits par ses prestations, les Foxes ont décidé de le prolonger.

Arrivant en fin de contrat au mois de juin, il a signé pour une année supplémentaire. Soit jusqu’en juin 2020. Samedi dernier, il a fêté le 700e match de sa carrière et reste un monument à Leicester où il est arrivé en janvier 2012.

Wes Morgan has signed a new one-year contract extension with Leicester City #WesSigns

— Leicester City (@LCFC) 18 mars 2019