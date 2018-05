Arrivé à West Ham en novembre dernier pour sauver le club de la relégation, David Moyes a réussi sa mission puisque les Hammers ont terminé à la 13e place du classement final de Premier League. Pas suffisant pour rester dans le club londonien qui vient de publier un communiqué annonçant le départ de l’ancien coach de Manchester United.

West Ham annonce par ailleurs le départ immédiat de ses assistants Alan Irvine, Stuart Pearce et Billy McKinlay et assure qu’ils n’ont pas encore choisi leur futur coach qui sera un entraineur de haut niveau capable de relever tous les défis. Ce dernier devrait être nommé d’ici une dizaine de jours.

"I would like to place on record my sincere thanks to David Moyes and his staff for achieving the target of keeping West Ham United in the Premier League." - Joint-Chairman David Sullivanhttps://t.co/GOROcGkLyn

— West Ham United (@WestHamUtd) 16 mai 2018