C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Pablo Fornals (23 ans) rejoint West Ham. Le milieu espagnol quitte Villarreal pour un montant avoisinant les 27 M€.

L’Ibère a signé 5 ans avec les Hammers, jusqu’en juin 2024, plus une année supplémentaire en option.

We are delighted to announce the signing of highly sought-after Spain international attacking midfielder Pablo Fornals #WelcomeFornalshttps://t.co/syMfrNv9Gs

— West Ham United (@WestHamUtd) June 14, 2019