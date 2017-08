Yohan Mollo ne sera pas rester longtemps sans club. Il y a quelques jours, l’ancien joueur de l’ASSE a résilié le contrat qui le liait au Zénit Saint-Pétersbourg. Malgré un intérêt de Nantes, c’est finalement en Angleterre qu’il va poursuivre sa carrière.

Fulham, club évoluant en Championship, vient d’annoncer son arrivée en ce dernier jour de mercato. Mollo a paraphé un contrat de deux ans.

CONFIRMED : Yohan Mollo joins #FFC in a deal which could see the player at the Club for the next two years

https://t.co/PKws3SDkvZ pic.twitter.com/Ev8XezP0my

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 31 août 2017