Dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, l’OGC Nice se déplace en Bourgogne pour affronter le Dijon FCO au stade Gaston Gérard (15h ce dimanche). Neuvièmes avec 41 points, les Aiglons voudront s’imposer pour ne pas sortir de la course à l’Europe, tandis que les Dijonnais auront besoin de points dans le cadre d’un éventuel maintien.

Et pour cette rencontre très importante, Patrick Vieira ne pourra pas compter sur plusieurs cadres. En plus des forfaits de Youcef Atal, Malang Sarr, Ignatius Ganago, Christophe Jallet, Myziane et Gauthier Lloris, Allan Saint-Maximin est également absent. L’attaquant français est en effet toujours touché aux ischios. Le jeune Assil Jaziri (19 ans) est lui convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel.

Le groupe de l’OGC Nice :