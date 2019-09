Les galères s’enchaînent pour Nice. Alors que Patrick Vieira avait dû se déplacer à Monaco avec une défense encore remaniée, l’entraîneur de l’OGC Nice a perdu Adam Ounas (22 ans) sur blessure lors de la défaite des siens contre l’ASM (3-1).

En effet, l’international algérien (9 sélections, 3 buts) a été touché au genou gauche et a dû sortir sur civière, ce qui laissait présager le pire. « Pour l’instant, ce n’est pas les croisés. On va voir... », confiait le joueur après la rencontre. L’ailier doit passer des examens complémentaires ce mercredi afin d’en savoir plus sur la durée de son indisponibilité.

