Un véritable séisme. Lors d’une conférence de presse exceptionnelle tenue vendredi, Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, et Julien Fournier, le directeur général du club, ont annoncé leur départ ! Ces derniers ont cependant expliqué qu’ils ne partiraient pas aussi rapidement pour que la transition se passe bien. Et le nom du futur président niçois serait déjà connu.

D’après les informations de So Foot et de L’Equipe, Gauthier Ganaye devrait succéder à Jean-Pierre Rivère au poste de président de l’OGCN, et ce dès la fin du mercato hivernal. L’homme d’affaires de 31 ans est actuellement le président-directeur général du club anglais de Barnsley, qui dispose des mêmes actionnaires principaux que la formation de Ligue 1.