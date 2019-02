Une semaine après avoir dominé le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium (2-1), l’Olympique Lyonnais se déplaçait à l’Allianz Riviera pour y affronter l’OGC Nice en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Face aux Aiglons, les Gones se sont inclinés 1-0 suite à un penalty de Walter. Interrogé après la rencontre, Anthony Lopes est revenu sur cette contre-performance.

« C’est le copier-coller du match aller (défaite 1-0 au Groupama Stadium, ndlr), c’était la même chose. On s’était pourtant bien mis en garde avant le match. On a eu des opportunités mais on ne les a pas mises au fond. C’est dommage car dans l’ensemble, on fait un bon match. (...) Le gardien en face a aussi fait de très beaux arrêts donc c’est dommage car on était venus ici pour prendre les trois points », a expliqué le portier portugais au micro de Canal +.