La 23e journée de Ligue 1 se poursuit et l’Olympique Lyonnais dispute contre Amiens un match important en vue de la suite du championnat.

A domicile, les Gones se présentent dans un 4-4-2 avec Anthony Lopes dans les buts. Kenny Tete, Marcelo, Jason Denayer et Maxwel Cornet forment la défense.Lucas Tousart est épaulé par Jean Lucas tandis que Bertrand Traoré est sur l’aile comme Houssem Aouar. Karl Toko Ekambi est associé à Moussa Dembélé en attaque.

De son côté, l’Amiens SC opte pour un 4-2-3-1 assez classique. Régis Gurtner prend place dans les cages derrière Arturo Calabresi, Nicholas Opoku, Aurélien Chedjou et Bakaye Dibassy. Thomas Monconduit et Alexis Blin composent le double pivot. Serhou Guirassy est soutenu par Juan Ferney Otero, Gaël Kakuta et Fousseni Diabaté.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Cornet - Traoré, Tousart, Lucas, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé

Amiens SC : Gurtner - Calabresi, Opoku, Chedjou, Dibassy - Monconduit, Blin - Otero, Kakuta, Diabaté - Guirassy