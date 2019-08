Opposé à Angers ce vendredi soir en ouverture de la 2e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a laissé aucune chance à son adversaire en s’imposant largement (6-0). Auteur d’un très grand match, Houssem Aouar s’est présenté au micro de Canal + au coup de sifflet final pour revenir sur cette belle performance : « on est très satisfaits de ce qu’on a pu produire. Je pense qu’on a surtout été concentrés du début à la fin. Donc logiquement, quand une équipe se met à bien jouer collectivement, ça donne ce genre de résultat et on est très satisfaits de la performance de l’équipe. »

Interrogé ensuite sur sa performance, le milieu de terrain français a préféré mettre en avant l’aspect collectif. « Cette saison, on a à cœur d’être très performants, compétitifs aussi. On va essayer de donner le maximum de nous-mêmes. Je pense que vous l’avez vu aujourd’hui, les joueurs se sont donnés à 200% collectivement donc forcément, tout le monde est satisfait de ce résultat », a conclu le joueur de 21 ans, tout sourire.

