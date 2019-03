Après le match nul et vierge à l’aller, l’Olympique Lyonnais affronte actuellement le FC Barcelone au Camp Nou pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et la rencontre a très mal débuté pour le club rhodanien. À la 17e minute, Lionel Messi a en effet ouvert le score sur penalty d’une magnifique panenka (1-0), avant que Philippe Coutinho ne double la mise (31e, 2-0). Et juste derrière, les Gones ont perdu leur gardien...

Sorti dans les pieds de Philippe Coutinho après l’ouverture du score catalane, Anthony Lopes n’a pas pu éviter l’international brésilien. Resté au sol, le portier portugais a dû être soigné par son staff médical. Et après de longues minutes d’hésitation, le gardien lyonnais, en pleurs, a finalement laissé sa place à Mathieu Gorgelin à la 34e minute. Une première période cauchemardesque pour l’OL.