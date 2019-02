Privé de Nabil Fekir, Bruno Genesio risque de devoir également composer sans Jason Denayer et Tanguy Ndombele mardi soir face au FC Barcelone en Ligue des Champions au Groupama Stadium. Il en a dit un peu plus sur la situation du défenseur et du milieu de terrain belge en conférence de presse.

« On a encore des incertitudes concernant Denayer et Ndombele. Je peux changer ma composition à cause des incertitudes, il faut que je me prépare à ça. Dans ma tête l’équipe de départ est faite mais les réponses médicales peuvent me faire changer si je suis forcé de remplacer un ou deux joueurs incertains », a lancé l’entraîneur lyonnais.