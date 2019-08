Régulièrement annoncé sur le départ, l’avenir de Bertrand Traoré (23 ans) à l’Olympique Lyonnais a pris une autre tournure depuis l’arrivée de Sylvinho sur le banc. Interrogé sur les possibilités pendant ce mercato estival, l’attaquant a fait savoir qu’il ne comptait pas quitter le club rhodanien pour l’instant.

« Non, je suis là et bien là. J’ai fait la préparation avec l’OL, je m’entraîne, et si Dieu veut, je vais jouer contre Monaco (ce vendredi, 20h45). Il y a deux ans quand je suis venu ici, je cherchais la stabilité, car j’avais beaucoup bougé au début de ma carrière même si je suis encore jeune, explique le Burkinabé dans les colonnes du Progrès. Je changeais pratiquement de club chaque année, je partais en prêt un an, je revenais. Ici, on me fait confiance et on joue les premiers rôles. Je suis à 100% à l’OL, je vais rester, et tout faire pour progresser avec ce groupe. »

