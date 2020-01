Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue BKT se poursuivent. Alors que le Stade de Reims a déjà rallié le dernier carré, l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois vont se disputer le deuxième ticket.

A domicile, l’Olympique Lyonnais opte pour un 4-2-3-1 avec Ciprian Tatarusanu dans les buts derrière Kenny Tete, Joachim Andersen, Jason Denayer et Maxwel Cornet. Le double pivot est assuré par Thiago Mendes et Lucas Tousart. Bertrand Traoré, Martin Terrier et Houssem Aouar évoluent en soutien de Moussa Dembélé.

De son côté, le Stade Brestois mise sur un 4-2-3-1 avec Donovan Léon devant les cages. Ce dernier peut compter sur Gaëtan Belaud, Brendan Charonnet, Denys Bain et Romain Perraud en défense. Au cœur du jeu, Hiang’a Mbock et Hugo Magnetti sont associés tandis que Julien Faussurier, Mathias Autret et Samuel Grandsir sont un cran plus haut. Alexandre Mendy est seul en pointe.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Tatarusanu - Tete, Andersen, Denayer, Cornet - Mendes, Tousart - Traoré, Terrier, Aouar - Dembélé

Stade Brestois : Léon - Belaud, Chardonnet, Bain, Perraud - Magnetti, Mbock - Faussurier, Autret, Grandsir- Mendy