Alors qu’une décision sera prise en mars par les dirigeants lyonnais concernant l’avenir de Bruno Genesio à la tête de l’équipe première, ce dernier a confirmé ce matin à Téléfoot qu’il avait effectivement eu des contacts avec Pini Zahavi, l’influent agent de football israélien. « Il y a de grandes chances pour que je travaille avec Pini Zahavi et Humberto Paiva (le bras droit de Zahavi, ndlr) dans l’avenir, je ne peux pas tout divulguer, mais je pense que ce sera différent à Lyon, a indiqué Genesio. J’ai donné ma parole à mon président il y a déjà quelques temps, et je suis quelqu’un qui aime respecter sa parole. Donc, je m’occuperai des discussions avec Lyon, et Pini et Humberto, éventuellement, si on doit prendre un autre chemin. »

« Mais, en tous les cas, mon souhait est de continuer, a toutefois confié le tacticien rhodanien. Pour moi tout est réuni pour m’épanouir ici. Maintenant, voilà, le métier d’entraîneur est très précaire. » Prochain rendez-vous pour l’entraîneur français : Barcelone, ce mardi au Parc OL en Ligue des champions (à 21h).