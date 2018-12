L’Olympique Lyonnais pourrait bien agiter le mercato d’hiver. Si ses pépites sont ciblées par les plus gros clubs étrangers, à l’image d’Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, les Gones pourraient tenter de se renforcer défensivement puisque Dylan Bronn et Marcos Senesi sont des cibles sérieuses pour Bruno Genesio. Ce dernier a d’ailleurs été interrogé à ce sujet par le site de l’OL.

« On n’est pas dans l’optique de recruter pour l’instant. On aura une réunion pour discuter de tout cela. On fera le point. Je pense que j’ai un effectif suffisant en nombre et en qualité. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des départs et, dans ce cas-là, ils seraient compensés. Personnellement, je supprimerai ce mercato. C’est éprouvant pour les joueurs, pour les entraîneurs et pour les dirigeants. Les joueurs qui arrivent sont en plus rarement performants », a ainsi déclaré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.