Exit Bruno Genesio, l’OL s’appuiera sur un duo brésilien composé de Sylvinho et de Juninho au retour des vacances. Une perspective qui séduit l’ancien entraîneur lyonnais, qui s’est confié dans les colonnes du Progrès sur ce tandem inédit : « Juninho est quelqu’un qui va énormément apporter à Lyon car il est très intelligent et connaît bien le club. Je pense qu’on aurait pu être complémentaire et que ça aurait pu m’aider à gérer des situations difficiles que j’ai connues pendant ces trois ans et demi. J’ai vu Juninho et Sylvinho lundi matin. Sylvinho, que je ne connaissais pas, m’a fait bonne très impression. »

« J’ai fait la transition avec eux, je leur ai donné quelques informations. Je ne voulais pas m’immiscer plus que ça. Le club a pris une orientation différente, je pense que ça va fonctionner. J’espère qu’ils vont réussir, et je vais suivre les résultats car c’est mon club. J’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai laissé le club dans un état plus que correct pour que Juni et le staff fassent du très bon travail. Je pense que je les ai éclairés un peu plus précisément sur ce qu’il fallait améliorer. Ils ont aussi l’avantage d’avoir, à ma différence, une légitimité supérieure avec Juni qui fait qu’ils auront du temps. Le club est entre de bonnes mains », a estimé celui qui reste toujours dans l’expectative concernant son avenir.