Memphis Depay n’a plus trouvé le chemin des filets depuis trois mois. Une disette toute sauf anodine pour l’international néerlandais qui semble marquer le pas dans la zone de vérité ces dernières semaines. Une situation qui n’inquiète pas outre mesure l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio. Présent en conférence de presse avant la réception de Guingamp vendredi, le coach de l’OL a tenté de désamorcer la bombe à sa manière.

« Il faut montrer qu’on a confiance en lui. Memphis a énormément confiance en lui. Il y a aussi d’autres choses dans son jeu qui font qu’il est important pour l’équipe. Il se crée des occasions, la roue va tourner, tout va rentrer dans l’ordre. On travaille énormément devant le but, après le match de Nice on a un peu plus insisté là-dessus. C’était l’objectif des dernières séances. Je sens Memphis avec beaucoup de confiance, volontaire, l’envie d’aider l’équipe. Je ne vois pas de signaux sur le fait qu’il ait le moindre doute sur son niveau par rapport aux derniers mois qu’il reste dans la saison. Au départ il est à gauche mais je laisse une grande liberté, dans les permutations ou autre. Quand on a le ballon il y a beaucoup de liberté, ce qui peut changer c’est qu’à la perte du ballon il a ce replacement plus contraignant à faire, mais il gère bien la chose je trouve, » a révélé l’entraîneur lyonnais.