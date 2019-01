À la veille d’affronter encore une fois Amiens, cette fois-ci dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 (17h, à suivre en direct sur notre site), Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse. Interrogé rapidement sur la fin du mercato et le dossier du défenseur central, le technicien lyonnais a expliqué qu’il ne devrait pas y avoir de surprise.

« On verra. Pour l’instant, on n’a pas encore décidé définitivement (pour un défenseur central, ndlr) mais ce n’est pas d’actualité. (...) J’ai plutôt l’impression qu’on va se diriger vers une stabilité, mais j’ai un peu d’expérience maintenant. Je sais que les derniers jours du mercato, on peut avoir un coup d’accélérateur, donc on verra », a lâché le coach de l’OL.