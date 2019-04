Hier soir, l’OL a mis fin à une série de trois défaites consécutives, grâce à sa belle victoire acquise contre Angers (2-1), où les Gones ont montré un état d’esprit encourageant. Ce succès s’est accompagné d’un changement de posture de la part du public lyonnais, qui a soutenu son équipe, alors que ces dernières semaines il l’avait plutôt sifflée, suite à l’élimination en demi-finale de Coupe de France (contre Rennes 2-3). Un changement d’attitude salué par l’entraîneur de l’OL, Bruno Genesio, qui a annoncé samedi dernier qu’il ne prolongerait pas en fin de saison : « Nous avions à cœur de démontrer que nous étions capables de réagir, mais cela demande confirmation, a confié Genesio, dans des propos relayés par RMC Sport. Il faut s’appuyer sur ce qu’on a bien fait ce soir. Il me semble que lorsque l’on joue à domicile, il est préférable d’avoir le public derrière nous. Il me semble que l’ambiance était propice à la performance et je remercie le public. Il reste cinq matches difficiles à jouer mais si nous restons sur cette attitude, nous avons une chance d’atteindre l’objectif du podium. »

Le tacticien français a poursuivi son discours en saluant l’état d’esprit de ses joueurs, qui ont su se reprendre après plusieurs matches compliqués : « Le résultat est positif car il fallait inverser une dynamique négative. Ce n’est pas facile mais le contenu du match est très intéressant même si je regrette que nous n’ayons pas tué le match, ce qui nous aurait permis de passer une fin de match plus tranquille. J’ai vu une équipe solidaire dans la difficulté, des mouvements, des dédoublements, de très bonnes choses dans le jeu, dans les transitions défensives et offensives, ce que nous n’avions pas vu ces derniers temps. Nous avons vu de la joie de jouer. Nous avons pris beaucoup de plaisir et moi le premier. »