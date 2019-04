Cette fin de saison aura été fatale à Bruno Genesio. Tout proche de prolonger son contrat de deux ans il y a encore deux semaines au soir d’une victoire à Rennes, l’entraîneur a finalement vu cette promesse s’envoler. Toujours face au club breton, l’OL s’était cette fois-ci incliné à domicile en demi-finale de Coupe de France. L’occasion d’assister à une conférence de presse complètement lunaire de la part de l’état major lyonnais. S’en sont suivi deux nouvelles défaites contre Dijon et Nantes en Ligue 1 et le sort du coach fut scellé.

C’est Genesio qui, lors d’une conférence de presse organisée cet après-midi, a annoncé son départ du club 7 fois champion de France : « bonjour à tous et à toutes, je suis là pour exprimer la décision que j’ai prise, en plein accord avec mon président ce matin. [...] Depuis quelque temps, nous faisons, je fais face, à un climat assez négatif pour ne pas dire plus, qui est je pense un frein important pour l’équipe, le club, les joueurs, en vue d’atteindre ce deuxième objectif qu’est la qualification pour la Ligue des Champions. J’ai eu une longue discussion avec mon président pour lui faire part de ma décision de ne pas continuer à mon poste d’entraîneur la saison prochaine, ce qu’il a accepté et acté avec moi ce matin ».

Bruno Genesio "Depuis quelques temps je fais face, nous faisons face à un climat négatif, qui peut être un frein pour les joueurs et pour le club. J'ai eu une très longue discussion ce matin avec mon président pour lui faire part de ne pas continuer l'année prochaine" pic.twitter.com/sq3xTuzLOr — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2019

Trois ans et demi à la tête de l’OL

Arrivé en décembre 2015 en remplacement d’Hubert Fournier, Genesio aura connu des hauts et des bas à la tête de l’OL. Après s’être adjugé la 2e place de Ligue 1 en mai 2016, les Gones ont chuté du podium la saison suivante et se sont inclinés en demi-finale de Ligue Europa. La saison dernière, malgré une troisième place en championnat, synonyme de retour en Ligue des Champions, Lyon a été sorti dès les 8es de finale de Ligue Europa alors qu’il rêvait d’une finale au Groupama Stadium. Chose que l’OM a réussi à faire.

Le climat délétère qui régnait entre de nombreux supporters et Bruno Genesio n’aura pas aidé le club et les joueurs en cette fin de saison. Alors qu’il était à deux doigts de prolonger son entraîneur, Jean-Michel Aulas a finalement mis fin à cette histoire et a cédé à la pression. L’intersaison lyonnaise s’annonce particulièrement agitée entre la recherche d’un nouveau coach et la gestion épineuse des dossiers Fekir, Memphis ou encore Ndombele.