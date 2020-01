En juin 2019, l’Olympique Lyonnais et le club brésilien de Resende officialisaient un partenariat. Et cette collaboration commence à porter ses fruits. Selon Globo Esporte, deux jeunes joueurs brésiliens vont être mis à l’essai à l’OL à partir du 6 février en vue d’un éventuel transfert.

Il s’agit de Douglas (18 ans) et Igor (19 ans), respectivement latéral gauche et attaquant. Les deux joueurs évoluent avec l’équipe U20 de Resende et sont surveillés de près par Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation de l’OL. La durée de leur essai n’est pas déterminée.