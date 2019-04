Toujours touché à la cuisse, Ferland Mendy n’a pas fait le déplacement à Nantes dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais s’est d’ailleurs incliné à La Beaujoire ce vendredi soir contre les Canaris (1-2). Peu de temps avant le coup d’envoi, Canal + annonçait que quatre joueurs lyonnais s’étaient battus lors d’un entraînement. Jean-Michel Aulas, le président des Gones, a alors démenti cette information.

Et dans la soirée, Ferland Mendy est également revenu sur le sujet, lui qui est cité dans ces altercations. « Messieurs les consultants et journalistes de Canal +, il est important de vérifier ses infos avant de se prononcer ! Comment peut-on avoir une altercation lors d’un entraînement auquel on a pas assisté ! Bref, j’espère vite revenir aider mes coéquipiers ! », a écrit le latéral gauche français sur son compte Twitter.