Arrivé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier pour la somme de 10 M€, Pape Cheikh Diop est ce que l’on appelle dans le jargon un flop. Le défenseur de 20 ans, arrivé en provenance du Celta Vigo, a eu énormément de mal à s’acclimater. En Ligue 1, son temps de jeu se résume à 10 toutes petites minutes. Dans des propos relayés par Le Progrès, le responsable de recrutement de l’OL, Florian Maurice, est revenu sur ce transfert.

« On ne peut effectivement pas dire que c’est une réussite puisqu’il n’a pas joué. C’est une décision de l’entraîneur. On verra plus tard. Mais je pense qu’il a du potentiel », a-t-il admis, avant de défendre son choix. « Je peux aussi me tromper avec un joueur de 25 ans. On a par exemple fait Gourcuff et ça n’a pas marché comme on le souhaitait. Après pourquoi prendre un jeune de 20 ans plutôt qu’un de 25-26 ans . Tout bêtement parce que ça coûte moins cher. Si je veux un bon de 26 ans, ça va me coûter 40 M€ ».