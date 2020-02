Au lendemain de son match nul contre Amiens (0-0) au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais vient de signer un nouveau contrat de sponsoring. Comme il le rapporte dans un communiqué, le club présidé par Jean-Michel Aulas s’est lié avec Fly Emirates. La compagnie aérienne émiratie devient le sponsor principal du club, à compter du mois de juin, et sur les 5 prochaines saisons.

La compagnie deviendra le sponsor maillot de l’OL à partir de la saison prochaine, et remplace ainsi Hyundai, qui l’était depuis 2012. Fly Emirates se verra également offrir une grande visibilité par le club. « « Fly Better », le logo emblématique d’Emirates apparaîtra sur le devant des tenues d’entraînement et des nouveaux maillots de l’OL pour tous les matches du club, dans le cadre de la Ligue 1 Conforama et la Coupe d’Europe, jusqu’en juin 2025. Emirates bénéficiera également d’une large visibilité dans tout le Groupama Stadium (propriété du club), ainsi que des droits d’hospitalité, de billetterie et autres droits marketing », a rapporté l’OL.