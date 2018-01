Les sifflets du public du Parc des Princes à l’encontre de Neymar n’en finissent plus de faire réagir. Alors que la star brésilienne du Paris Saint-Germain est sortie vexée du terrain, la presse étrangère n’a pas manqué de s’en séparer de l’affaire pour en faire ses gros titres. Présent en conférence de presse cet après-midi, Bruno Genesio n’a pas échappé lui non plus aux questions relatives à cet événement. Et le coach de l’Olympique Lyonnais a fait savoir ce qu’il en pensait.