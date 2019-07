Après avoir débuté sa préparation par une défaite 2-1 contre le Servette Genève, l’Olympique Lyonnais va affronter l’équipe italienne du Genoa. Les Transalpins vont vivre également leur second match de pré-saison. Une belle occasion de jauger la progression de son équipe pour Sylvinho.

L’Olympique Lyonnais poursuit en 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Le Portugais peut compter sur Kenny Tete, Jason Denayer, Mapou Yanga-Mbiwa et Rafael en défense. Thiago Mendes est aligné en sentinelle auprès de Jean Lucas et Pape Diop tandis que Yann Kitala, Amine Gouiri et Martin Terrier sont associés en attaque.

De son côté, le Genoa propose un 4-3-3 avec Jandrei dans les buts. Ervin Zukanovic, Davide Biraschi, Cristian Romero et Domenico Criscito forment la défense. Le milieu de terrain est composé de Romulo, Ivan Radovanovic et Lukas Lerager. Enfin, Christian Kouamé et Goran Pandev accompagnent Andrea Pinamonti en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Denayer, Yanga-Mbiwa, Rafael - Lucas, Mendes, Diop - Kitala, Gouiri, Terrier

Genoa : Jandrei - Zukanovic, Biraschi, Romero, Criscito - Romulo, Radovanovic, Lerager - Pandev, Pinamonti, Kouamé

