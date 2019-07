Hamza Rafia (20 ans) va bel et bien quitter l’OL pour rejoindre la Juventus Turin. L’affaire serait même réglée d’après L’Equipe. Il a signé son contrat de trois ans, plus une année en option, ce vendredi. Il devrait dans un premier temps évoluer avec la réserve en Serie C (3e division).

Avant de s’envoler dans le Piémont, le milieu offensif a signé son premier contrat professionnel avec l’OL. Cela permet à son club formateur de toucher une indemnité de transfert. Cette solution convenait aussi à la Vieille Dame, qui entretient de très bonnes relations avec Lyon.

