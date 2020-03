En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais va accueillir l’AS Saint-Etienne au Groupama Stadium (21h, à suivre en direct sur notre site). Un derby très important forcément pour les supporters, mais surtout avec beaucoup d’enjeux. Neuvième, le club rhodanien est pour le moment à dix points du podium. Les Verts, eux, ne comptent que deux unités d’avance sur la zone rouge. Et du côté de l’OL, on croit forcément au podium, notamment Houssem Aouar.

« Cette saison n’a pas été facile, notamment en championnat. On se doit d’être sur le podium en fin de saison, tout peut encore se jouer. Donc forcément, on va y aller avec beaucoup de confiance. Le podium, c’est réalisable ? Bien sûr. Je pense qu’au niveau comptable, on n’est pas si éloignés que ça. Après, ça sera à nous sur le terrain de montrer qu’on est capables », a lâché le milieu de terrain de 21 ans dans un entretien accordé à Téléfoot. Il reste encore douze matches, dont le derby, pour revenir.