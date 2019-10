La finale semblait se jouer entre Laurent Blanc et Rudi Garcia pour le poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. C’est le dernier cité qui a gagné le droit de s’asseoir sur le banc du Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas a expliqué à RMC pourquoi Blanc n’a pas été retenu.

« Il faut demander à Juninho, c’est lui qui a pris la décision finale. Laurent c’était plus de sécurité. Ceci étant ça aurait été formidable. J’avais discuté avec Laurent à Moscou et on s’était dit qu’on se rencontrerait pour discuter. Ça ne s’est pas fait, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. Laurent a toute mon amitié. C’est quelqu’un que j’apprécie. Le contexte a fait qu’on avait besoin de certitudes et de réactivité, d’aller à la bagarre parce qu’on est ambitieux et on veut être sur le podium avant la fin de l’année et poursuivre en Ligue des Champions. Il ne fallait peut-être pas faire trop de changements ou de rupture dans un groupe qui fonctionne bien », a expliqué le grand patron de l’Olympique Lyonnais sur les ondes de RMC Sport. Rudi Garcia, qui a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2021, débutera donc sur le banc des Rhodaniens pour la rencontre face à Dijon, un de ses anciens clubs, samedi prochain à 17h30.

